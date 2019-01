© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è anche Oguzhan Ozyakup tra gli obiettivi della Roma per rinforzare il centrocampo in questa finestra di calciomercato. Lo scrive il quotidiano 'Il Romanista', che specifica come il calciatore abbia già dato il suo assenso per il trasferimento nella Capitale per giocare nella stessa squadra del connazionale Cengiz Under. Il valore del cartellino di Ozyakup, che ha un contratto col Besiktas valido fino a giugno 2022, si aggira sui dieci milioni di euro.