Dopo le indiscrezioni filtrate nelle scorse ore, i colleghi del Mundo Deportivo confermano quanto scritto: Leo Messi è il vincitore del prossimo Pallone d'Oro, riconoscimento che sarà assegnato lunedì prossimo. I colleghi iberici spiegano come gli inviati di France Football Pascal Ferré e Thierry Marchand siano stati ieri a Barcellona per intervistare Messi in qualità di vincitore del trofeo e per le consuete foto di rito, soprattutto quella classica col Pallone d'Oro e il giocatore che dovrà finire in prima pagina martedì.

CONFIRMADO: Lionel Messi alzará el lunes próximo su sexto Balón de oro. Ayer lunes, se lo oficializaron Pascal Ferré y Thierry Marchand, enviados especiales y pesos fuertes de France Football que se desplazaron a Barcelona a pesar de los desmentidos de unos y otros. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) November 26, 2019