James Pallotta ha brevemente commentato ai taccuini de 'La Repubblica' la trattativa per il passaggio della quota di maggioranza della Roma a Dan Friedkin: "Farò solo il meglio per la Roma. Non ho bisogno di ringraziamenti o elogi, sono a mio agio perché ho lavorato duro per la Roma e la amo. Devo solo essere soddisfatto di aver fatto del mio meglio”.