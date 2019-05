Panchina Juventus, Guardiola resta il sogno. Inzaghi una possibilità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sulla panchina della Juventus: quest'oggi alla Continassa andrà in scena l'ennesimo summit tra Allegri e Agnelli per provare a trovare la quadra su una situazione in divenire.

Le possibilità per il dopo Allegri - Il quotidiano torinese fa il punto sulle eventuali alternative qualora Allegri dovesse andare via. Pep Guardiola resta il sogno, che potrebbe tramutarsi in trattativa solo nel caso in cui il Manchester City, come ha rivelato negli scorsi giorni il New York Times, dovesse essere escluso dalle coppe. Confermato che la Federazione Francese non vuole liberare Deschamps, più realistica l'ipotesi Simone Inzaghi, che non ha chiuso le porte all'addio dopo la vittoria della Coppa Italia con la Lazio.