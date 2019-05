Panchina Milan - Incertezza a tutti i livelli. Quindi anche sul tecnico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Troppe incognite, tanti sé e altrettanti ma. Sono giorni di grande incertezza in casa Milan regna l'incertezza e, di conseguenza, anche sul futuro allenatore. Ha qualche possibilità anche Gennaro Gattuso, che sembrava completamente fuori dai giochi dopo la sconfitta contro il Torino. E ha qualche possibilità semplicemente perché chi aveva preso quella decisione, il direttore generale dell'area tecnico-sportiva Leonardo, è a sua volta in discussione.

Tutto è nelle mani dell'amministratore delegato Ivan Gazidis, che in questo momento deve tenere conto di tante variabili prima di prendere una decisione: l'eventuale qualificazione alla prossima Champions League, l'eventuale sanzione della UEFA e, di conseguenza, l'eventuale strategia da contrapporre a Nyon. Che potrebbe cambiare in base al posizionamento finale in campionato.

Serve quindi ancora un po' di tempo. Serve almeno capire come finirà il campionato per poi iniziare a prendere delle decisioni: innanzitutto sul direttore sportivo, poi sull'allenatore.