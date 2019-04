Panchina per Immobile, Ferrari titolare: le formazioni di Samp-Lazio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Match decisivo al Ferraris, dove tra pochi minuti scenderanno in campo due squadre alla ricerca di punti utili per qualificarsi in Champions League o in Europa League. La Sampdoria non può più permettersi passi falsi e cercherà di riscattare la pessima prestazione offerta a Bologna. La Lazio, invece, sulla scia dell'entusiasmo per la conquista della finale di Coppa Italia, punta a non perdere terreno sui cugini giallorossi, attualmente quarti e distanti sei lunghezze.

FERRARI DAL 1', QUAGLIARELLA GUIDA L'ATTACCO - Marco Giampaolo deve rinunciare al pilastro della difesa, il danese Andersen, che sarà sostituito da Ferrari (vinto il ballottaggio con Tonelli). Tutto confermato per il resto: classico 4-3-1-2, con Praet mezzala e Ramirez alle spalle di Quagliarella e Defrel.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

SI RIVEDE WALLACE, CATALDI E CAICEDO TITOLARI - Come annunciato in conferenza stampa, Simone Inzaghi pensa a gestire le forze in vista del finale di stagione. Torna titolare allora Wallace in difesa, mentre in mezzo si rivede Cataldi, preferito a Badelj, Davanti c'è Caicedo e non Ciro Immobile. Due assenze pesanti, quelle di Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Caicedo.