Panchina Roma - Gasperini prima scelta, settimana prossima decisiva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incassato il no secco di Antonio Conte, la Roma ha virato con decisione su Gian Piero Gasperini. È il tecnico dell'Atalanta la prima scelta dei dirigenti giallorossi, con Gianluca Petrachi, ds in pectore, che si sta muovendo in prima persona per arrivare al tecnico della Dea.

Tutto passa dall'ultima giornata: con l'Atalanta in Europa League, i capitolini avrebbero via libera, o quasi, per l'assalto al tecnico piemontese (tanto più se, eventualità remota, in Champions vi andasse proprio la Roma). Se invece i nerazzurri dovessero riuscire a difendere il terzo posto e conquistare la massima competizione europea, allora si dovrà passare da un confronto con la dirigenza bergamasca: a quel punto Gasperson chiederebbe di trattenere i big e provare a costruire una squadra competitiva. In caso di rifiuto, inizierebbe a considerare le trattative con altri club e in prima fila vi sarebbe appunto la Roma.

Le alternative dei giallorossi, con Ranieri che si è già tolto dal novero dei candidati, portano soprattutto a Marco Giampaolo. La pista Maurizio Sarri è complicata dai tempi lunghi, nonché dalle sirene di Juve e Milan; Marcelo Bielsa, viceversa, pare destinato a rimanere in Inghilterra al Leeds.