Paolo Condò: "Il gol di Ramos con l'Inter? Ti aspetti che sia marcato da 3 bulldog e 4 pitbull"

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato il ko dell’Inter in Champions contro il Real Madrid: “Il gol di Sergio Ramos? “E’ forte di testa, ma solitamente ti immagini che in certe situazioni venga marcato da 3 bulldog e 4 pitbull. In generale penso che lo scorso anno l’Inter, anche nelle sconfitte con Barcellona e Borussia Dortmund, aveva giocato ottimi primi tempi. Poi magari non durava 90’, ma certamente i primi tempi erano di qualità superiore rispetto a quest’anno. E’ l’inizio del secondo anno di Conte, lo step di personalità io non lo sto vedendo. E mi riferisco proprio a quei primi tempi dello scorso anno. Aveva preso a schiaffi due grandi squadra come Barça e Dortmund. Stasera ha giocato più o meno alla pari, non puoi dire che sta giocando male, ma il fatto che manchi ancora qualcosa a novembre è indicativo".