Papà e agente di Lyanco: "Interesse dello Sporting è grande, ma ci sono altri tre club su di lui"

Marcelo Vojnovic, papà e agente del difensore del Torino Lyanco, ha parlato ai microfoni di Antena 1 del suo assistito: "L'interesse di Lyanco per lo Sporting Lisbona è molto grande - riporta Toronews.net - perché capisce che è un club molto importante, un club gigante. L'accordo che manca è quello trai club. Se i club riusciranno a trovare un accordo, probabilmente l’ok di Lyanco sarà garantito. Aspettiamo di vedere quali saranno le novità nei prossimi giorni. Il Torino è in pre-campionato e probabilmente avremo novità la prossima settimana. Altri tre club sono in trattativa con il Torino. Lui chiaramente è disposto ad andare allo Sporting ma solo quando l’affare sarà concluso. La finestra del mercato chiude ad ottobre e siamo in attesa di vedere i club troveranno un accordo. Le negoziazioni stanno proseguendo e per lo Sporting non c’è ancora nulla di certo. C’è stata una proposta iniziale, ma il Torino l’ha rifiutata. Da allora, non c’è stato nessun altro approccio".