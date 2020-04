Papa Francesco e la messa della domenica delle palme in streaming: "Aiutiamo chi soffre"

Messa in streaming. Per la prima volta nella storia, Papa Francesco è stato costretto a officiare la messa della domenica delle palme in streaming, in una piazza San Pietro senza fedeli a causa dell'epidemia di COVID-19. "Cerchiamo di contattare chi soffre, di aiutare chi è bisognoso, non pensiamo solo a ciò che ci manca ma a quello che possiamo fare. Guardate ai veri eroi, che non sono quelli che hanno fama e successo, ma coloro che danno sé stessi per aiutare gli altri".