Paquetà ai margini del Milan. Ma per cederlo servono almeno 25 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su presente e futuro di Lucas Paquetà, spiegando che il brasiliano da perno è diventato un giocatore ai margini del progetto rossonero. Il giocatore, però, sa bene che la sua cessione non sarà una questione facile. La rosa spiega infatti che per evitare una minusvalenza il Milan deve incassare almeno 25 milioni di euro, una cifra che al momento nessun club è intenzionato ad investire per un giocatore in crisi come Paquetà.