Paradosso Juventus: ko, squalifiche e infortuni. L'emergenza è in mezzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il paradosso è che adesso la Juventus è in emergenza a centrocampo. Tra squalifiche e infortuni, infatti, Maurizio Sarri ha pochissime alternative in mezzo. Sami Khedira, ricorda La Stampa, sarà fuori fino al marzo del 2020. Aaron Ramsey è di nuovo ai box, al terzo infortunio muscolare. Stop anche per Rodrigo Bentancur, ventiduenne che ha subito una distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra. Adrien Rabiot è in difficoltà e ha giocato poco, Emre Can ha subito l'esclusione dalla lista Champions. La vera emergenza bianconera è lì. Tutta in mezzo.