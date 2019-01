Parma, arriva anche El Kaddouri: prestito con obbligo di riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Omar El Kaddouri torna in Italia: è ad un passo infatti il suo approdo al Parma, che dovrebbe chiudere in giornata con il fantasista belga-marocchino. Come per Kucka, tre anni e mezzo di contratto, ma formula diversa: prestito con obbligo di riscatto dal PAOK Salonicco (quindi sei mesi di prestito e a giugno riscatto obbligatorio con contratto già stipulato di tre anni, ndr), accordo raggiunto in serata e che dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore secondo quanto riportato dalla redazione di Sky.