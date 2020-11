Parma, benedetta sosta! Ora Liverani può costruire il suo giocattolo

vedi letture

Mai sosta fu più benedetta. Il Parma di Fabio Liverani arriva a questa pausa nazionali con due punti conquistati negli ultimi otto giorni: il 2-2 contro l'Inter e lo 0-0-0 contro la Fiorentina. Ma nonostante il segno X sia il medesimo in entrambe le gare, i Parma scesi in campo, seppur simili come nomi, sono diametralmente opposti. Grintoso, disciplinato, sul pezzo il Parma di San Siro, impaurito, senza idee, disunito quello del Tardini contro i Viola. E dire che da praticamente sette giorni Liverani ha il 95% della rosa a disposizione, con i soli Mihaila, Busi e Cornelius infortunati, dopo settimane di rosa decimata per casi Covid e crack fisici. Il 3-5-2 che a San Siro era stato la mossa sorprendente che aveva colto nel sacco l'Inter, non ha dato i suoi frutti contro i toscani, e probabilmente verrà accantonato a breve.

Ora Liverani, al netto dei sette giocatori concessi alle nazionali, ha il suo gruppo con cui lavorare e con cui iniziare, finalmente, quel percorso sperato. Sei punti in sette giornate non lasciano certamente tranquilli, ma al completo, assicura il tecnico ex Lecce, il Parma è ultra competitivo, e la squadra è forte. Il gruppo ora c'è, starà all'allenatore assemblarlo al meglio, a partire dalla scelta di un modulo che ancora non c'è.