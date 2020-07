Parma, Brugman: "Non abbiamo staccato. Non possiamo buttare via la stagione"

Intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Parma Gaston Brugman ha commentato la sconfitta contro il Milan: “Non penso che abbiamo staccato, non credo che sia questo il problema. Peccato per oggi perché sul 2-1 abbiamo avuto anche delle occasioni per pareggiare. Abbiamo creato diverse azioni in contropiede che non siamo riusciti a concretizzare, non abbiamo avuto fortuna su qualche giocata. Se continuiamo così i punti arriveranno. E’ un periodo no, non ci nascondiamo, ma dobbiamo fare qualcosa in più: per esempio prestare un po’ più di attenzione sulle palle inattive, perché in questo momento siamo un po’ calati su questo. La salvezza aritmeticamente ancora non è raggiunta, dobbiamo fare un altro passo in avanti per finire al meglio perché non possiamo buttare una stagione che fino a subito dopo la pausa ci vedeva in alto in classifica e ci aveva visti protagonisti di belle partite contro le grandi squadre. Questo finale di campionato ci deve servire per affrontare il prossimo campionato nella maniera migliore“.