Parma, Carli: "Mercato fermo, ma abbiamo impostato qualche trattativa. Dobbiamo ringiovanire"

Marcello Carli, ds del Parma, ha parlato in conferenza stampa al termine della presentazione del nuovo tecnico Liverani, soffermandosi sui movimenti di mercato del club: "Siamo tutti i giorni insieme con mister e società. Non gli vogliamo smontare la squadra. Se arrivano offerte importanti le prenderemo in considerazione. Come fanno tutti, anche Juventus e Atalanta. Il mercato non è partito, ci saranno tre partite a mercato aperto. Stiamo impostando qualche trattativa. Ma abbiamo acquisti in casa che per un motivo o un altro non hanno dato quanto sperato. Vorremmo abbassare l'età media della squadra, per portare il Parma a migliorare la posizione e con un'idea di calcio diversa. Qualche giorno e qualche cosa faremo, con trattative già ben impostate".