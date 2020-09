LIVE TMW - Parma, Carli: "Darmian? C'è un discorso aperto con l'Inter. Traoré e Colley interessano"

live Parma, Carli: "Darmian? C'è un discorso aperto con l'Inter. Traoré e Colley interessano"

vedi letture

14.30 - Amici di TUTTOmercatoWEB.com siamo in attesa della conferenza stampa di presentazione di Fabio Liverani, che da qualche giorno è il nuovo allenatore del Parma, dopo l'esonero di Roberto D'Aversa. Dalla pancia del Tardini il nuovo mister risponderà alle domande della stampa e con lui sarà presente anche il ds crociato Marcello Carli, che farà il punto sul mercato. Come sempre, potrete seguire qui tutte le parole dei protagonisti, grazie al LIVE! del nostro inviato. La conferenza avrà inizio tra pochi minuti.

14.55 - Prende la parola il ds Marcello Carli: "Siamo tutti i giorni insieme con mister e società. Non gli vogliamo smontare la squadra. Se arrivano offerte importanti le prenderemo in considerazione. Come fanno tutti, anche Juventus e Atalanta. Il mercato non è partito, ci saranno tre partite a mercato aperto. Stiamo impostando qualche trattativa. Ma abbiamo acquisti in casa che per un motivo o un altro non hanno dato quanto sperato. Vorremmo abbassare l'età media della squadra, per portare il Parma a migliorare la posizione e con un'idea di calcio diversa. Qualche giorno e qualche cosa faremo, con trattative già ben impostate".

Traoré e Colley sono in arrivo?

"Sono diversi i profili interessanti. Dobbiamo avere 18/20 titolari con le cinque sostituzioni. Sarà importante la qualità ed il numero della rosa. Sono idee che abbiamo e ne abbiamo parlato. Nessuno si può privare di giocatori in questi giorni per le Nazionali perché ci si allena male. Ma sono due nomi che ci interessano".

Bruno Alves resta a Parma?

"E' un giocatore fortissimo, si sta allenando e quello che succederà lo vedremo. Se arrivano offerte importanti le valuteremo. Vogliamo puntare su questa rosa che abbiamo a disposizione. FInora non abbiamo venduto nessuno. Stiamo lavorando, cercando di inserire ragazzi il prima possibile e abbassando l'età media".

Darmian?

"C'è un discorso con l'Inter impostato dalla scorsa stagione. Ne stiamo parlando".

Gervinho?

"Si sta allenando, ha avuto un piccolo risentimento. Se ci saranno le condizioni perché lui vada via, condizioni che devono essere importanti per lui e per noi, valuteremo. Ma devono essere condizioni che portino anche noi a stare sereni"

15.07 - Si chiude la conferenza stampa di Marcello Carli.