Parma, Ceravolo si avvicina alla Cremonese: distanza che si assotiglia

© foto di Federico Gaetano

ParmaLive.com fa il punto sulla cessione di Fabio Ceravolo alla Cremonese, che si avvicina: il centravanti ex Benevento si è infatti convinto a scendere di categoria e passi in avanti sono stati fatti anche nella distanza tra le due società, ora ridotta davvero a una fessura. Il ducale ha calato le pretese e quello grigiorosso alzato la propria proposta, l'affare dovrebbe farsi lunedì sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A dei lombardi, stessa formula degli affari conclusi con Gustafson e Valzania. Come già detto, lunedì dovrebbe essere la giornata decisiva, a meno di scossoni domani, con l'indiscrezione di un inserimento del Frosinone seccamente smentito: le opzioni per Ceravolo sono due quindi, la permanenza a Parma o il rilancio a Cremona.