Parma, Ceravolo: "Speriamo di uscire nel secondo tempo così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Ceravolo, attaccante del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo nel match contro il Milan: "Sì abbiamo avuto un approccio offensivo, li abbiamo attaccati alti creando qualche pericolo. Questo è lo spirito per chi si vuole salvare. Speriamo che nel secondo tempo usciremo alla stessa maniera. Fa caldo per noi e per loro, siamo abituati. Il pubblico ci darà una grossa mano nel secondo tempo".