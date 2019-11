Parma, Cornelius: "Ho avuto un problema muscolare"

Fonte: ParnaLive.com

Andreas Cornelius si è fermato al trentesimo della sfida di ieri sera tra Danimarca e Irlanda, mentre tentava di raggiungere un pallone in profondità. Queste le sue parole al termine del match, raccolte dal sito tipsbladet.dk: "Ho una lesione, penso. Mi sono svegliato stamane (ieri ndr) con un problemino alla schiena. Abbiamo lavorato tutto il giorno per sistemare il problema alla schiena, e mi sentivo bene, anche senza essere al 100%. Probabilmente ho compensato il fastidio alla schiena con la coscia e mi sono fatto male. L'ultima volta il problema era nell'altra gamba".

L'attaccante danese poi continua: "Non è vero che avevo un problema alla coscia già prima della gara come è stato scritto. Stavo bene. Mi è dispiaciuto lasciare la squadra e non poter terminare la partita. Sono contento della qualificazione. Già in Russia, allo scorso Mondiale, ho visto com'è bello disputare certe partite. Sono eccitato dalla qualificazione agli Europei".