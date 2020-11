Parma-Cosenza, le formazioni ufficiali della Coppa Italia: prima da titolare per Busi e Brunetta

Sedicesimi di finale di Coppa Italia che si aprono con Parma-Cosenza. I Ducali, come da messaggio social presidenziale, abbandonano il 3-5-2 per ripartire da un 4-3-1-2 più offensivo e propositivo. Per la prima volta da titolare scendono in campo Busi e Brunetta, mentre torna titolare dopo la sfida contro il Pescara Nicolussi Caviglia. Difesa a 3 invece per il Cosenza che lascia a riposo uno dei giocatori più importanti, ovvero Baez. Ecco le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi, Iacoponi, Osorio, Ricci; Nicolussi Caviglia, Brugman, Kurtic; Brunetta; Karamoh, Cornelius

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Schiavi, Idda, Tiritiello; Corsi, Sciaudone, Ba, Bouah; Kone; Petre, Sacko.