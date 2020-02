© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

All'interno della conferenza stampa alla vigilia di Parma-Lazio, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha anche risposto ad una domanda sugli assenti, ed in particolare sulla situazione relativa a Gervinho, dando importanti aggiornamenti: "Scozzarella non è tra i convocati, il percorso lo vedremo la prossima settimana in base ai carichi. Per Gervinho ho già detto molto, la società ha deciso per alcune valutazioni, il tempo porterà ad una scelta. Un passo lui lo ha fatto, abbiamo a disposizione un gruppo intelligente, credo che alla fine la situazione si sistemerà. Non è tra i convocati".