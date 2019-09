© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra, reduce dalla sconfitta di Roma: "Penso che ognuno di noi voglia riscattarsi, specie per il secondo tempo. I giocatori sono i primi dispiaciuti, non ho dormito due notti per il secondo tempo. Dobbiamo recuperare energie, domani affrontiamo una squadra preparata e la nostra volontà è fare risultato ma ci dovranno essere cattiveria e determinazione. Non dobbiamo cercare l'obiettivo con ansia perché ci può far fare errori".

