Parma, è fatta per Abeid: l'algerino si era svincolato dal Digione

Nuovo acquisto per il Parma. Secondo il Corriere dello Sport, i ducali hanno chiuso infatti per l'arrivo del centrocampista Mehdi Abeid. Svincolato dopo la scadenza del suo contratto col Digione, il classe '92 algerino è pronto così a iniziare una nuova avventura in Serie A.