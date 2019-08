Parma, è fatta per Chouiar: c'è l'accordo con il Lens

© foto di Andrea Cantini

La Gazzetta di Parma oggi in edicola fa il punto della situazione attorno a Mounir Chouiar. Il quotidiano riporta come dalla Francia siano sicuri che l'accordo tra Parma e Lens sia stato trovato, ma prima dell'affondo decisivo i crociati dovranno fare un'uscita nel reparto avanzato, con Baraye e Ceravolo in pole position. Quest'ultimo piace molto al Frosinone, che ha ceduto Ciofani alla Cremonese, e alla stessa Cremonese, che vorrebbe creare un reparto avanzato di assoluto livello. Nel frattempo Chouiar è sceso ieri in campo con il Lens, giocando 30 minuti nel match pareggiato contro il Charmont. Lo riporta Parmalive.com.