ufficiale Dijon, l'esterno d'attacco Chouiar in prestito all'Istanbul Basaksehir

Il Dijon ha annunciato sul proprio sito di aver raggiunto l'accordo con l'Istanbul Başakşehir per il trasferimento in prestito dell'esterno d'attacco Mounir Chouiar. Il classe '99, che aveva vestito la maglia del Yeni Malatyaspor nel 2021/2022, torna quindi a giocare in Turchia.