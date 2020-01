Parma, esame superato. Squadra matura per guardare oltre la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di questi tempi, un anno fa, il Parma si leccava le ferite dopo essersi suicidato nella sfida interna contro la SPAL: come oggi, i ducali conducevano 2-0 al termine del primo tempo, ma differenza di quello che è successo oggi al Tardini, furono gli estensi di Semplici a uscire vincitori dalla contesa con una ripresa superlativa che mise a nudo tutti i limiti tecnici, ma soprattutto caratteriali, di un Parma che sarebbe poi arrivato con grande fatica alla salvezza, dopo aver "girato" a 28 punti. Le tante assenze con cui D'Aversa ha dovuto convivere, in particolare quella di Inglese, ko anche oggi peraltro, incisero certamente, ma è dal punto di vista della maturità che la squadra sembra maggiormente cresciuta.

A 31 punti (in 21 gare) parlare di salvezza sarebbe quasi irriverente: il Parma ha dimostrato di saper andare oltre i propri limiti, di essere cresciuto non solo dal punto di vista qualitativo (Hernani, Darmian, Kurtic, Cornelius e soprattutto Kulusevski l'anno scorso non c'erano) ma soprattutto in termini di personalità, l'ingrediente mancato l'anno scorso quando serviva fare il salto di qualità e cambiare obiettivo di classifica. Con il successo di oggi il Parma dà un segnale anche in questo senso e le possibilità di puntare più in alto, con la classifica che dice sesto posto a pari merito con Milan e Cagliari, sembrano essere davvero concrete. Con un Cagliari-Parma in arrivo: che quello in programma tra sei giorni sia lo spareggio decisivo per il ruolo di rivelazione della Serie A 19/20?