© foto di Federico Gaetano

E' stato seguito dalla Juventus e dall'Inter, ma alla fine Bruno Alves ha esteso il suo contrato fino al 2020 col Parma. Il ds ducale, Daniele Faggiano, ha così parlato oggi sul difensore portoghese svelando inoltre un imminente rinnovo: "Le trattative per Alves? Mi hanno un po' destabilizzato, ve l'ho detto in estate che era il miglior acquisto. Si è dimostrato un professionista, non è venuto lui a chiedere la cessione. Era già pronto il rinnovo, così come a breve rinnoveremo quello di Frattali, mancano solo le firme", le sue parole riportate da Parmalive.com.