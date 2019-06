Parma, Faggiano: "Questa estate può tornare d'attualità l'idea Rog"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' e ha fatto il punto sulle trattative riguardanti il club ducale e il Napoli: "Ci sentiamo ogni giorno con Giuntoli ma è tutto campato in aria perché in questo momento tutti si guardano intorno. Può tornare l’idea Rog ma in questo momento serve un analisi del bilancio per fare operazioni anche che non siano prestiti secchi. Abbiamo bisogno di patrimonializzare la società".