Parma, Hernani: "Bologna forte, battiamolo: ora ci serve continuità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite dei microfoni di Sky quest'oggi, il centrocampista del Parma Hernani parla così del proprio rendimento, lui che contro il Bologna sarà assente per squalifica: "Stiamo lavorando sulla condizione atletica, per stare meglio ed essere più sicuro fisicamente e tornare al massimo. Il Brasile Under 17? Ora che ho qualche giorno libero sto provando a seguirli".

Calci di punizione, quando ci farai rivedere le qualità?

"Sì, sto lavorando in allenamento per migliorarmi, appena ho attimo. Non vedo l'ora di poter dimostrare il mio valore in partita e fare gol".

Posizione in campo: qual è la tua preferita?

"Gioco dove c'è bisogno, mi piace stare più avanti per poter segnare e creare pericolo per le difese avversarie. Ma sono a disposizione del Parma".

Il Bologna è partito fortissimo, ora è in difficoltà. Che squadra è?

"È una squadra forte, la rispettiamo ma andremo a giocarcela con tutta la forza che abbiamo. Vogliamo fare altri tre punti".

L'aver battuto la Roma aiuta nella preparazione del derby?

"Abbiamo fatto una bella partita contro la Roma, ora però ci serve continuità, battere il Bologna".