Parma, i colpi ufficiali: molte conferme e altrettante facce nuove

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Qualche conferma inattesa e alcuni colpi a sorpresa, proprio come successo lo scorso anno. Il Parma cerca conferma dopo la prima buona stagione di Serie A e per farlo ha scelto di provare a completare la rosa di mister D'Aversa nel più breve tempo possibile. In porta ci sarà ancora Luigi Sepe, acquistato dal Napoli al pari di Alberto Grassi. Proprio dal club azzurro è arrivato forse il colpo più importante, ovvero Roberto Inglese, arrivato in prestito con obbligo di riscatto. Interessanti anche gli arrivi di Yann Karamoh dall'Inter e Hernani dallo Zenit. Nella batteria dei nuovi acquisti anche Vincent Laurini (Fiorentina), Kastriot Dermaku, Andrea Adorante e Simone Colombi, mentre gli ultimi arrivi in ordine temporale sono entrambi ex Atalanta: Andreas Cornelius e Dejan Kulusevski.

PARMA (4-3-3): SEPE; LAURINI, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, GRASSI, HERNANI; Gervinho, INGLESE, KARAMOH. All: D'Aversa (confermato).