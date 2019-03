© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soltanto quattro i Nazionali del Parma e solo uno tra questi con la rappresentativa maggiore. Si tratta del neo acquisto Juraj Kucka, ritornato in A dal Trabzonspor, Turchia, nel mese di gennaio. Poi due azzurrini in Under 21 di Luigi Di Biagio e Nicolas Schiappacasse a completare il poker, convocato dalla rappresentativa Under 20 del suo Uruguay.

Italia Under 21

Alessandro Bastoni, Federico Dimarco

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21

Slovacchia

Juraj Kucka

21.3 Slovacchia-Ungheria

24.3 Galles-Slovacchia

Uruguay Under 20

Nicolas Schiappacasse

23.3 Arabia Saudita U20-Uruguay U20