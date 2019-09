Parma, i voti al mercato: Darmian ciliegina, i ducali si sono rinforzati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'asse con l'Inter, e non solo. Il Parma lavora bene con in nerazzurri, ma non solo. Faggiano chiude col colpaccio Matteo Darmian, ma prima di regalarsi l'esterno arrivato dal Manchester United aveva già rinforzato la squadra a disposizione di D'Aversa in tutti i settori. Conferme col Napoli: affari come quelli relativi a Roberto Inglese, Luigi Sepe e Alberto Grassi sono un segnale di programmazione. I ducali inseguono Pezzella a lungo e vincono la corsa, mettono in casa un terzino destro, Laurini, che l'anno scorso era forse la principale lacuna dell'undici tipo. A Gervinho affiancano un'altra freccia come Yann Karamoh e dall'Atalanta prelevano il talentino Kulusevkski. Andreas Cornelius sarà valida alternativa allo stesso Inglese, c'è anche spazio e tempo per un innesto internazionele come quello di Hernani. Rosa più ampia, con più qualità: ai gigliati diamo uno dei voti più alti in entrata. Per quanto riguarda le cessioni, voliamo un po' più bassi, ma la sufficienza è comunque più che guadagnata: bene aver trattenuto Gervinho, l'operazione più redditizia è quella relativa a Brazao, da inserire però nell'ambito dei buoni uffici con l'Inter (Adorante in entrata). Poi tanti prestiti, Stulac venduto bene (ma forse si poteva spuntare qualcosa in più). Senza voli pindarici, quel che serviva. E non è poco, per una squadra che si presenta più forte e più conscia delle proprie potenzialità ai nastri di partenza.

Operazioni in entrata, VOTO 7

Emerson Espinoza (Boston River)

Matteo Darmian (Manchester United)

Giuseppe Pezzella (Udinese)

Michele Fornasier (Pescara)

Gaston Brugman (Pescara)

Fabrizio Alastra (Palermo)

Andreas Cornelius (Atalanta)

Dejan Kulusevski (Atalanta)

Yann Karamoh (Inter)

Roberto Inglese (Napoli)

Hernani (Zenit San Pietroburgo)

Simone Colombi (Carpi)

Alberto Grassi (Napoli)

Luigi Sepe (Napoli)

Vincent Laurini (Fiorentina)

Kastriot Dermaku (Cosenza)

Andrea Adorante (Inter)

Operazioni in uscita, VOTO 6

Davide Mastaj (Carpi)

Alessandro Minelli (Trapani)

Michele Nardi (Chievo Verona)

Fabio Ceravolo (Cremonese)

Lorenzo Simonetti (Carpi)

Pepín Machin (Pescara)

Yves Baraye (Gil Vicente)

Giacomo Ricci (Juve Stabia)

Luigi Scaglia (Trapani)

Marcello Gazzola (Empoli)

Michele Fornasier (Trapani)

Jonathan Biabiany (Svincolato)

Lorenzo Saporetti (Catania)

Marco Frediani (Sambenedettese)

Facundo Lescano (Sicula Leonzio)

Alessio Da Cruz (Ascoli)

Matteo Brunori (Pescara)

Abdou Diakhate (Lokeren)

Francesco Golfo (Trapani)

Andrea Dini (Trapani)

Stefano Scognamillo (Trapani)

Manuel Nocciolini (Ravenna)

Jacopo Dezi (Empoli)

Leo Stulac (Empoli)

Antonio Vacca (Venezia)

Giovanni Pinto (Catania)

Manuel Scavone (Bari)

Pierluigi Frattali (Bari)

Massimo Gobbi (Ritirato)

Juan Ramos (Spezia)

Cristian Galano (Pescara)

Gabriel Brazão (Inter)

Luca Rigoni (Svincolato)