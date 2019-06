© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In esclusiva ai microfoni di ParmaLive.com il noto agente Oscar Damiani, che vanta fra i suoi assistiti Andrew Gravillon e Yann Karamoh, ha voluto fare il punto della situazione riguardo ai suoi giocatori, entrambi ambiti dal Parma: “Non ho novità odierne. Stiamo aspettando le intenzioni della società che detiene il cartellino, quindi l’Inter. Gravillon? Siamo attesa in questo caso. Incontri in vista? Non ce ne sono in programma, aspettiamo le prossime ore e vedremo”.