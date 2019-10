Parma, Inglese a Grassi: "Ci rialzeremo più forti di prima"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bel siparietto tra Roberto Inglese e Alberto Grassi su Instagram, che testimonia il clima di gruppo e amicizia che si è creato in seno al Parma. In una Instagram Story dell'attaccante, Inglese ha infatti avuto parole dolci per il centrocampista, fresco di intervento di pulizia al ginocchio: "Ti è permesso di gridare, ti è permesso di piangere, ma non ti è permesso di arrenderti. Ci rialzeremo più forti di prima. Ti voglio bene", la dedica dell'ex Chievo al compagno di squadra. Anche Inglese, infatti, è attualmente indisponibile a causa dell'infortunio rimediato nel match contro il Genoa.