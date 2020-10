Parma, Inglese: "Peccato per il gol nel finale. Al completo siamo una grande squadra"

Al termine della sfida di San Siro, Roberto Inglese ai microfoni di Sky ha analizzato il pareggio del suo Parma contro l’Inter: “Affrontavamo una grande squadra come l’Inter, ci è mancata un pizzico di concentrazione nel finale. Peccato perché potevamo evitare il gol, abbiamo corso per novanta minuti in maniera organizzata”.

Quanto può darvi questo risultato?

“Tanto, non capita sempre di fare risultati come questo in campi come questo. Non stiamo attraversando un grande momento, come tutti i cambiamenti ci sono periodi di transizione. Non abbiamo mai avuto la rosa al completo, stiamo cercando di fare quello che ci chiede il mister e ci riusciremo. Speriamo che d’ora in poi ci togliamo la rogna di dosso e lavoriamo tutti insieme”.

Il Parma può mettersi tranquillo?

“Assolutamente, l’obiettivo nostro è lavorare con la rosa al completo perchè siamo stati falcidiati da covid e infortuni. Se siamo tutti possiamo fare un grande campionato perché siamo una grande squadra”.