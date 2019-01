© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Classe '82 ma nessuna intenzione di smettere. Emanuele Calaiò attende una chance per tornare in campo dopo aver scontato la discussa squalifica, con l'ex bomber del Napoli che potrebbe accettare la proposta di un club di Serie B. Sul calciatore, secondo La Gazzetta dello Sport, s'è inserita la Salernitana. La piazza campana potrebbe essere quella giusta per il rilancio dell'esperto centravanti.