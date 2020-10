Parma, Krause: "Liverani è entusiasta del mercato e lo stesso vale per me"

"Un altro difensore davvero interessante. Mister Liverani è entusiasta del mercato, e lo stesso vale per me!". Con questo tweet, il presidente del Parma Kyle J. Krause ha chiuso questa lunga e intensa giornata del club, che ha tenuto tutti i tifosi incollati allo schermo di uno smartphone, di un tablet e di un computer. Alla fine sono otto gli arrivi, con Liverani che non vede l'ora di testarli sul campo.

Another impressive young defender. Coach Liverani is excited about the mercato. And so am I! #ForzaParma 💛💙 https://t.co/biyAas4UMQ

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) October 5, 2020