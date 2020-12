Parma, Krause rincuora Nicolussi Caviglia: "Vestirai i nostri colori per tanto tempo"

La notizia dell'infortunio grave di Hans Nicolussi Caviglia ha scosso l'ambiente parmigiano, che perde per lungo tempo un ragazzo di grande talento, sfortunatissimo nella lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro che lo costringerà a stare fuori per molti mesi. E dopo il post di qualche ora fa dello stesso centrocampista, anche il presidente Kyle Krause ha voluto spendere alcune belle parole a supporto del giovane Nicolussi: "Hans è un giocatore del Parma - scrive Krause - Ha mostrato il suo potenziale nelle gare di Coppa Italia. Non vedo l'ora di vedere Hans vestire i nostri colori per tanto tempo. Forza Parma sempre, in bocca al lupo amico mio".