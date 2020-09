Parma, Krause sui social: "Il mio primo acquisto da presidente, riuscite a indovinare chi è?"

"Il mio primo acquisto da presidente. Riuscite ad indovinare quale giocatore ha firmato?". A scriverlo, sul proprio profilo Twitter, è direttamente il neo numero uno del Parma, Kyle Krause. Il tutto, accompagnato da una foto che lo ritrae mentre firma dei contratti. In attesa di notizie ufficiali, sembra dunque veramente ad un passo il primo colpo della nuova società americana.

My first signing as President. Can you guess what player we signed?#ForzaParma pic.twitter.com/O9R5TnxYT3

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) September 24, 2020