© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il talento in forza al Parma Dejan Kulusevski è stato intervistato da La Repubblica: "Noi quasi ventenni siamo la generazione che cambierà il calcio. Rispetto ma paura di niente. Se Mbappé fa quelle cose allora possiamo provarci anche noi, Adesso spacchiamo tutto".

Kulusevski parla della sua esperienza al Parma e del suo futuro: "Quando ti alleni un po' meno del dovuto, mister D'Aversa ti fa capire che non è il caso. A Parma abbiamo un grande tecnico. Io titolare? Dico che ha fatto bene. Via a gennaio? No: ho bisogno di crescere qui, poi vedremo. Mi piace l'Italia, mi piace la Premier ma alla fine decide l'Atalanta. Con loro mi sentivo già pronto e a Parma ho avuto la conferma di esserlo".