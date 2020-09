Parma, l’arrivo di Krause muove il mercato: i crociati hanno tanti tasselli mancanti

E’ finalmente iniziata l’era americana in casa Parma, con il nuovo presidente, Kyle Krause, che ha definito l’acquisto del 90% della società crociata nello scorso fine settimana, presentandosi alla stampa sabato e ai tifosi domenica, in occasione della prima gara ufficiale dei crociati, culminata con una sconfitta contro il Napoli di Rino Gattuso. E archiviati i giorni di festa e di presentazioni, il Parma si getta a capofitto nel mercato, da dove, ad oggi, non è ancora arrivato nessuno. Le difficoltà di questa rosa sono note, soprattutto per il tipo di gioco che mister Liverani vorrà esprimere: c’è bisogno di tre-quattro acquisti mirati, in settori fondamentali per lo stile di gioco dell’ex allenatore del Lecce.

PRIORITA’ - Un centrale e il trequartista. Il Parma è corto in difesa, dove anche Darmian potrebbe salutare, e tre soli centrali non sono sufficienti. Per di più, i titolari Iacoponi e Bruno Alves non sono più giovanissimi, ed è logico pensare che possano dover saltare qualche gara per rifiatare. Ed ecco dunque che il primo colpo dell’era Krause potrebbe essere il centrale venezuelano Yordan Osorio, in uscita dal Porto e praticamente definito dal ds Marcello Carli. Carli che, nella giornata di ieri, scatenato, ha di fatto chiuso altri tre acquisti, quello del terzino del Monaco Biancone, Lautaro Valenti, altro difensore, del Lanus e di Ebrima Colley, che con l’arrivo a Bergamo di Lammers verrà liberato dall’Atalanta in direzione Parma. Nulla, ancora, dal fronte trequartista, ruolo chiave per Fabio Liverani che contro il Napoli ha provato Kucka e Dezi, con risultati sufficienti ma non del tutto convincenti, mentre qualcosa continua a muoversi intorno a Samuele Ricci, talentino dell'Empoli conteso anche dalla Fiorentina.

USCITE - Ma il mercato del Parma prescinde anche dalle uscite. Nonostante la rosa corta in certi reparti, sono troppi i giocatori a disposizione di Fabio Liverani ormai fuori dal progetto. Inoltre, il discorso liste, obbliga il Parma ad inserire solo 21 giocatori over 22, al fronte dei 27 attualmente in rosa. Necessario dunque scremare il parco giocatori, provando a piazzare coloro i quali sono giunti al capolinea: Sprocati, Simonetti, Dezi, Ricci, Gazzola, Da Cruz, ma anche qualche big come Gervinho, che per la giusta offerta non verrebbe trattenuto a Parma. Tanto lavoro e pochi giorni per il mercato crociato, che già dalle prossime ore potrebbe finalmente esplodere.