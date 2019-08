Parma, la difesa ha bisogno di almeno un innesto. Meglio se due

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se a centrocampo e in attacco il Parma si è mosso con grande anticipo e precisione, non lesinando investimenti di un certo tenore (Karamoh, Inglese, Hernani e Grassi), senza poi sacrificare nessuno sull'altare del mercato, ecco che la difesa è sostanzialmente la stessa dell'anno scorso, ma senza Gobbi, Dimarco e Bastoni, tutti sotto contratto fino al passato giugno. Sono arrivati i giovani Minelli e Dermaku in mezzo e l'eclettico Laurini sulla destra è vero, ma aver perso tre mancini su quattro (è rimasto il solo Gagliolo), ha costretto il club a guardarsi intorno con grande attenzione e profondità fino a questo ferragosto. Sembrava essere Pezzella il prescelto per il ruolo di titolare a sinistra, ma l'Udinese fatica a trovare un sostituto all'italiano, che rimane dunque bianconero fino a ulteriori novità.

Terzino sì, ma anche al centro i crociati sembrano aver bisogno di un ritocchino: affidarsi "solo" al trio Alves-Iacoponi-Gagliolo, con l'aggiunta del promettente ma inesperto Dermaku, rischia di essere una leggerezza pesante per una squadra che, come detto, si è rinforzata in ogni ruolo a luglio. Le occasioni di agosto dovrebbero portare novità anche in questo, con le big che abbasseranno le pretese pur di non avere rose lunghissime (Laxalt e Strinic dal Milan e Tonelli dal Napoli) e gli svincolati pronti a tutto pur di avere un'altra occasione (Coentrao).