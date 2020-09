Parma, Liverani: "Il Napoli ha speso 80 milioni, il nostro obiettivo è la salvezza"

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko subito con il Napoli: "Oggi abbiamo incontrato una squadra che lavora insieme da tempo ed è costruita per la Champions League. Abbiamo fatto una partita ordinata, senza concedere nulla per oltre 60 minuti. Abbiamo giocatori fisicamente importanti, che nelle prime giornate avranno delle difficoltà. La squadra però mi è piaciuta per come ha lavorato, dobbiamo completare la rosa perché ne abbiamo bisogno.

Ha chiesto qualcosa sul mercato alla nuova proprietà?

"La linea è continuativa, gli obiettivi li avevamo già predefiniti. Dobbiamo completare la rosa numericamente. A parte il Napoli che ha speso 80 milini, le altre sono abbastanza ferme".

Lo scorso anno ci sono stati tanti complimenti per il suo Lecce. Quest'anno l'obiettivo è essere più concreti e ricevere meno complimenti?

"Al Lecce abbiamo fatto un certo tipo di calcio che non ci ha premiato all'ultima giornata. Oggi partiamo da una squadra che lo scorso anno è arrivata undicesima. La società mi ha chiesto la salvezza, ci sono tutti i presupposti per farlo, sicuramente non all'ultima giornata. Lavoreremo per arrivare alla salvezza il prima possibile".