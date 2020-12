Parma, Liverani: "Miglior partita da quando sono qui. Vogliamo vincere il campionato delle altre"

Nel post gara di Parma-Cagliari, Fabio Liverani, allenatore dei crociati, ha così commentato la prestazione dei suoi uomini, che proseguono con la striscia di risultati positivi ma che faticano ancora a segnare: “Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, facendo una partita coraggiosa, di personalità, attaccando sempre in avanti, creando situazioni. Ci è mancato il guizzo per vincere ma le occasioni sono state tante oggi, credo che la squadra abbia fatto la più bella prestazione da quando sono qui. Come si migliora? Facendo gol, che ci è mancato stasera. Questa partita con il gol diventa una partita eccezionale, quindi ci dispiace. Il percorso nostro è questo, questa squadra per me è molto forte. Noi abbiamo un campionato nel campionato, siamo le altre dieci sorelle, il nostro obiettivo è arrivare primi tra queste dieci sorelle e il 24 maggio vedremo dove saremo”.