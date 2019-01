© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emanuele Calaiò, attaccante del Parma, fermo ai box fino al 31 dicembre, sta collezionando proposte su proposte, in particolare dalla Serie C. Il centravanti di Palermo avrebbe già rifiutato Monza, Pordenone e Piacenza. Adesso si farebbe sotto anche il Girone C. Ed in particolare, secondo quanto riportato da reggionelpallone.it, sarebbe appunto la Reggina ad aver avanzato un'offerta al classe '82.

Il club a breve passerà all'imprenditore Luca Gallo, che vorrebbe piazzare un colpo di mercato eclatante. Chiaro che Calaiò si tratta di un acquisto difficile, se non impossibile, perché il giocatore non pare intenzionato a scendere in terza serie. Mai dire mai però.