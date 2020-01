© foto di Federico Gaetano

Parma a caccia di nuovi elementi per il fronte offensivo della formazione di Roberto D'Aversa. Edera e Millico del Torino, Caprari della Samp e Strefezza della SPAL sono alcuni dei giocatori già emersi, ma secondo quanto riportato da Tuttosport in queste ore in casa dei ducali sta prendendo piede anche la pista che porta all'ex Roma e Torino Juan Manuel Iturbe, attualmente in Messico al Pumas con il quale è in rotta.