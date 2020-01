Nella serata di ieri su Sportitalia si è parlato dell'interesse del Parma per un giovane del Barcellona. Si tratterebbe del giovane difensore blaugrana Jorge Cuenca, classe '99. Il giocatore piace anche a diverse squadre della Bundesliga, ma il Parma non sarebbe intenzionato a mollare la presa e nel caso in cui l'operazione andasse in porto dovrebbe essere strutturata con la formula del prestito con diritto di riscatto.