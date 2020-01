Parma, per sostituire Inglese si pensa a Matri e Sanabria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter prende tempo per la possibile cessione in prestito del giovane Esposito e per questo motivo il Parma inizia a valutare delle alternative per sostituire l'infortunato Inglese. Il primo nome è un ritorno di fiamma come Alessandro Matri, che ha molto mercato anche in Serie B. Il secondo è quello di Sanabria del Genoa. A riportarlo è Sky Sport.