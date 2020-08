Parma, Pizzarotti: "A giorni presenteremo il progetto per lo stadio. Investiremo ancora"

Il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, ha nella sua conferenza stampa a margine della presentazione di Marcello Carli come nuovo direttore sportivo, ha parlato anche dei progetti futuri del club ducale: "Gli investimenti stanno continuando, tra quindici giorni presenteremo il progetto preliminare per lo stadio e speriamo che nel più breve tempo possibile potremo presentarlo. Vorrei ricordare gli investimenti a Collecchio, e gli investimenti sulle giovanili, che cinque anni fa non esistevano. E' stato fatto un grandissimo lavoro, i ragazzi cominciano a crescere e si vedranno i risultati. In un periodo di Covid siamo stati una delle poche squadre a non usufruire della cassa integrazione, anche per un discorso di credibilità. Mi dispiacerebbe se fossimo giudicati da una finestra di mercato che verrà. Vogliamo mantenere la Serie A, siamo stanchi perché sono successe tante cose ma siamo carichissimi".